Москва26 авгВести.Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по ТРЦ "Донецк Сити", где находились люди. В результате вражеской агрессии здание получило повреждения. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) в беседе с агентством РИА Новости.
Отмечается, что под массированный ракетный удар попала и другая гражданская инфраструктура.
В частности, разрушения получил торговый центр ("Донецк Сити" — Ред.), в котором находились людиприводятся слова собеседника
Сотрудники СК работают на местах прилетов.
ТРЦ "Донецк Сити" - крупнейший торгово-развлекательный центр площадью более 115 000 кв. м, расположенный в центре города.