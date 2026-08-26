ВСУ ракетами ударили по ТЦ "Донецк Сити", где находились люди, здание повреждено

ВСУ нанесли ракетный удар по ТРЦ "Донецк Сити", где находились люди ВСУ ракетами ударили по ТЦ "Донецк Сити", где находились люди, здание повреждено

Москва26 авг Вести.Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по ТРЦ "Донецк Сити", где находились люди. В результате вражеской агрессии здание получило повреждения. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) в беседе с агентством РИА Новости.

Отмечается, что под массированный ракетный удар попала и другая гражданская инфраструктура.

В частности, разрушения получил торговый центр ("Донецк Сити" — Ред.), в котором находились люди приводятся слова собеседника

Сотрудники СК работают на местах прилетов.

ТРЦ "Донецк Сити" - крупнейший торгово-развлекательный центр площадью более 115 000 кв. м, расположенный в центре города.