Учебное заведение повреждено после массированной ракетной атаки ВСУ на Донецк

Учебное заведение повреждено после массированной атаки ВСУ на Донецк Учебное заведение повреждено после массированной ракетной атаки ВСУ на Донецк

Москва26 авг Вести.Учебное заведение, расположенное в Калининском районе Донецка, повреждено после массированной ракетной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

В результате варварской атаки укрофашистами … повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения… Уже проводят работы по закрытию теплового контура силами Народной Дружины написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити", около крупных магазинов, остановок общественного транспорта, школ, вечером 26 августа. В результате террористической агрессии пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

На месте обнаружены фрагменты, предположительно, от крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства.