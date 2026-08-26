Москва26 авгВести.Учебное заведение, расположенное в Калининском районе Донецка, повреждено после массированной ракетной атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
В результате варварской атаки укрофашистами … повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения… Уже проводят работы по закрытию теплового контура силами Народной Дружинынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити", около крупных магазинов, остановок общественного транспорта, школ, вечером 26 августа. В результате террористической агрессии пострадали 3 человека, в том числе ребенок.
На месте обнаружены фрагменты, предположительно, от крупнокалиберных боеприпасов иностранного производства.