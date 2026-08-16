В Донецке БПЛА атаковали образовательное учреждение, поврежден фасад здания Фасад образовательного учреждения в Донецке поврежден из-за атаки ВСУ

Москва16 авг Вести.В Киевском районе города Донецка зафиксирован удар ВСУ по образовательному учреждению. В результате атаки был поврежден его фасад, сообщает глава города Алексей Кулемзин.

В Киевском районе в результате вчерашней атаки БПЛА поврежден фасад образовательного учреждения написал он в своем канале в MAX

Ранее он также сообщал об уничтожении торгового центра "Галактика" и повреждении двух транспортных средств. Гипермаркет сгорел на площади более 14 000 квадратных метров.

Стало известно, что на месте происшествия обнаружены фрагменты БПЛА иностранного производства. Они отправлены на экспертизу.