Москва16 авгВести.В Киевском районе города Донецка зафиксирован удар ВСУ по образовательному учреждению. В результате атаки был поврежден его фасад, сообщает глава города Алексей Кулемзин.

В Киевском районе в результате вчерашней атаки БПЛА поврежден фасад образовательного учреждения

написал он в своем канале в MAX

Ранее он также сообщал об уничтожении торгового центра "Галактика" и повреждении двух транспортных средств. Гипермаркет сгорел на площади более 14 000 квадратных метров.

Стало известно, что на месте происшествия обнаружены фрагменты БПЛА иностранного производства. Они отправлены на экспертизу.