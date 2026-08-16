Москва16 авгВести.В Киевском районе города Донецка зафиксирован удар ВСУ по образовательному учреждению. В результате атаки был поврежден его фасад, сообщает глава города Алексей Кулемзин.
В Киевском районе в результате вчерашней атаки БПЛА поврежден фасад образовательного учреждениянаписал он в своем канале в MAX
Ранее он также сообщал об уничтожении торгового центра "Галактика" и повреждении двух транспортных средств. Гипермаркет сгорел на площади более 14 000 квадратных метров.
Стало известно, что на месте происшествия обнаружены фрагменты БПЛА иностранного производства. Они отправлены на экспертизу.