Москва16 авгВести.Торговый центр "Галактика" в Донецке сгорел на всей своей площади – более 14 000 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики.
Это произошло в результате ударов Украины. После них сохранялась угроза повторных атак, что осложняло пожаротушение.
Пламя охватило всю площадь – более 14 тысяч квадратных метровговорится в сообщении министерства
В ночь на 16 августа – в 02.44 мск – пожар был локализован, а в 15.10 мск открытое горение было ликвидировано.
В результате происшествия пострадавших и погибших нет. Торговый центр уничтожен.