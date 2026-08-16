ТЦ "Галактика" в Донецке сгорел на площади более 14 000 "квадратов"

Огонь охватил более 14 тыс. "квадратов" гипермаркета "Галактика" в Донецке ТЦ "Галактика" в Донецке сгорел на площади более 14 000 "квадратов"

Москва16 авг Вести.Торговый центр "Галактика" в Донецке сгорел на всей своей площади – более 14 000 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики.

Это произошло в результате ударов Украины. После них сохранялась угроза повторных атак, что осложняло пожаротушение.

Пламя охватило всю площадь – более 14 тысяч квадратных метров говорится в сообщении министерства

В ночь на 16 августа – в 02.44 мск – пожар был локализован, а в 15.10 мск открытое горение было ликвидировано.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет. Торговый центр уничтожен.