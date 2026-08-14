ВСУ уничтожили гипермаркет "Галактика" в Енакиево, есть пострадавшие

Гипермаркет "Галактика" в Енакиево уничтожен ударом ВСУ ВСУ уничтожили гипермаркет "Галактика" в Енакиево, есть пострадавшие

Москва14 авг Вести.Украинские военные ночью атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиево в ДНР. В результате возник пожар и здание было уничтожено, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

На месте были обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа зарубежного производства.

Установлено, что в результате массированной атаки уничтожен торговый комплекс, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили говорится в сообщении

Во время атаки пострадали два охранника центра, они доставлены в больницу.

Как сообщает МЧС по региону, открытое горение в торговом центре после атаки БПЛА ликвидировано. В ведомстве отметили, что в ходе тушения пожара спасателям неоднократно приходилось укрываться от повторных атак.