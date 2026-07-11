Котельная и продуктовый магазин в Энергодаре были атакованы дронами ВСУ

Дроны ВСУ атаковали котельную и продуктовый магазин в Энергодаре Котельная и продуктовый магазин в Энергодаре были атакованы дронами ВСУ

Москва11 июл Вести.ВСУ нанесли удары беспилотниками по котельной и продуктовому магазину в Энергодаре. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. Он написал, что это произошло ранним утром в субботу, 11 июля.

Пострадавших, по его словам, нет, но повреждения получили здание котельной и автомобиль доставки продуктов питания.

Первая цель – здание котельной. … Вторая атака была направлена на объект продовольственного снабжения – продуктовый магазин на улице Лесной говорится в публикации мэра Энергодара

Пухов сообщил, что оборудование котельной в результате попадания выведено из строя. Кроме того, повреждены фасад и кровля здания.

Возгорания удалось избежать, но сам факт целенаправленного удара ВСУ по объекту теплоснабжения говорит о том, что враг пытается оставить жителей без тепла и света, подчеркнул глава города-спутника Запорожской АЭС.