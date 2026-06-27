Машина Тепловодоканала в Энергодаре была атакована FPV-дроном ВСУ

FPV-дрон ВСУ атаковал машину Тепловодоканала в Энергодаре Машина Тепловодоканала в Энергодаре была атакована FPV-дроном ВСУ

Москва27 июн Вести.Прошедшей ночью в Энергодаре дрон ВСУ атаковал автомобиль Тепловодоканала, сообщил глава города Максим Пухов.

Пострадавших, по его словам, нет. Транспортное средство сгорело.

Киевский режим осуществил очередную террористическую атаку FPV-дроном по рабочему автомобилю Тепловодоканала написал Пухов в Telegram-канале

Он подчеркнул, что все службы, понимая ответственность, находятся на своих местах, и поблагодарил их за мужество и профессионализм.

Накануне глава Энергодара сообщил, что ударом ВСУ было уничтожено оборудование, предназначенное для восстановительных работ.