Атаке ВСУ подверглось помещение единой дежурно-диспетчерской службы в Энергодаре В Энергодаре атаковано помещение единой дежурно-диспетчерской службы

Москва15 авг Вести.Целью очередной террористической атаки с применением БПЛА в ночь с 14 на 15 августа стали объекты гражданской инфраструктуры города Энергодара. Подробности в MAX сообщил мэр Максим Пухов.

В этот раз противник целенаправленно атаковал Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). В результате попаданий возникло возгорание говорится в сообщении

Благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала объекта пожар удалось в кратчайшие сроки ликвидировать собственными силами, распространение огня не допущено.

Днем 15 августа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, припаркованному у дома по улице Казацкой. Транспортное средство серьезно повреждения, пострадавших нет.

Все службы города работают в штатном режиме, подчеркнул Пухов и призывал граждан сохранять спокойствие и бдительность.