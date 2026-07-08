В Энергодаре дрон ВСУ влетел в квартиру, есть пострадавший В Энергодаре FPV-дрон ударил по жилому дому, ранен местный житель

Москва8 июл Вести.В Энергодаре FPV-дрон ударил по жилому дому на улице Лесной. Беспилотник попал прямо в квартиру. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.

Сегодня утром под удар FPV-дрона попал жилой дом на улице Лесная. Вражеский БПЛА ударил в квартиру! К сожалению, не обошлось без пострадавших - энергодарец получил ранение написал Максим Пухов

Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Глава города призвал жителей быть бдительными и напомнил, что город находится в прифронтовой зоне.