Москва9 июлВести.ВСУ нанесли удар по медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.
Обошлось без пострадавших, но сам факт целенаправленного удара по медицинскому учреждению, отметил он, говорит о полной неадекватности противника.
Сегодня выдалась тревожная ночь. … ВФУ ударили по нашей медсанчастинаписал Пухов в Telegram-канале
В здании повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения, а также два служебных автомобиля, которые принадлежат больнице.
Кроме того, этой ночью противник нанес удар по многоэтажному дому на улице Центральная, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС.
Ранее сегодня также сообщалось, что ночью ВСУ атаковали энергосистему Энергодара.