ВСУ ударили по медсанчасти в Энергодаре, сообщил Пухов

ВСУ атаковали здание медсанчасти Энергодара ВСУ ударили по медсанчасти в Энергодаре, сообщил Пухов

Москва9 июл Вести.ВСУ нанесли удар по медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

Обошлось без пострадавших, но сам факт целенаправленного удара по медицинскому учреждению, отметил он, говорит о полной неадекватности противника.

Сегодня выдалась тревожная ночь. … ВФУ ударили по нашей медсанчасти написал Пухов в Telegram-канале

В здании повреждены окна с первого по пятый этаж приемного отделения, а также два служебных автомобиля, которые принадлежат больнице.

Кроме того, этой ночью противник нанес удар по многоэтажному дому на улице Центральная, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС.

Ранее сегодня также сообщалось, что ночью ВСУ атаковали энергосистему Энергодара.