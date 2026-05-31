Москва31 маяВести.В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по инфраструктуре Энергодара. В том числе, была атакована парковка у роддома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
В результате оказались повреждены транспортные средства и остекление здания.
В ночное время атакована парковка у родильного дома. Полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. В здании роддома выбиты окна. К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадалотмечается в сообщении
Помимо этого, при ударе противника по многоэтажке повреждения получила квартира.
Также ВСУ применили два дрона по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. В результате сгорели шесть автобусов и две "Газели". Никто не пострадал.