Ночью в Энергодаре ВСУ ударили по парковке у роддома

Москва31 мая Вести.В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по инфраструктуре Энергодара. В том числе, была атакована парковка у роддома. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

В результате оказались повреждены транспортные средства и остекление здания.

В ночное время атакована парковка у родильного дома. Полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. В здании роддома выбиты окна. К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал отмечается в сообщении

Помимо этого, при ударе противника по многоэтажке повреждения получила квартира.

Также ВСУ применили два дрона по территории транспортного цеха Запорожской АЭС. В результате сгорели шесть автобусов и две "Газели". Никто не пострадал.