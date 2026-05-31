Москва31 мая Вести.ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. За последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ, говорится в сообщении официального канала ЗАЭС.

При этом под ударами регулярно оказывалось как само здание транспортного цеха, так и служебный транспорт. Кроме того, неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города.

Если вчера целью атаки стал машинный зал энергоблока №6, то сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции сказано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале

В результате сегодняшней атаки уничтожены 6 автобусов и 2 автомобиля "Газель".

По предварительной информации, пострадавших среди персонала нет. Запорожская АЭС работает в штатном режиме.