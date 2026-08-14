Москва14 авгВести.В Енакиево Донецкой Народной Республики во время ликвидации пожара в гипермаркете "Галактика" пожарным приходилось неоднократно укрываться на месте происшествия из-за угрозы повторных атак ВСУ. Об этом сообщает МЧС республики.
Ранее сообщалось, что гипермаркет был атакован и уничтожен Украиной, пламя охватило площадь в 8 000 квадратных метров.
В ходе тушения спасателям неоднократно приходилось укрываться из-за угрозы повторных атак БПЛАнаписано в канале ведомства в MAX
Уточняется, что в настоящее время открытое горение уже ликвидировано. Этому способствовали действия 92 прибывших спасателей и 19 единиц техники.