ВСУ создавали повторные угрозы для спасателей во время тушения пожара в Енакиево

Пожарным приходилось укрываться при тушении "Галактики" из-за угроз новых атак ВСУ создавали повторные угрозы для спасателей во время тушения пожара в Енакиево

Москва14 авг Вести.В Енакиево Донецкой Народной Республики во время ликвидации пожара в гипермаркете "Галактика" пожарным приходилось неоднократно укрываться на месте происшествия из-за угрозы повторных атак ВСУ. Об этом сообщает МЧС республики.

Ранее сообщалось, что гипермаркет был атакован и уничтожен Украиной, пламя охватило площадь в 8 000 квадратных метров.

В ходе тушения спасателям неоднократно приходилось укрываться из-за угрозы повторных атак БПЛА написано в канале ведомства в MAX

Уточняется, что в настоящее время открытое горение уже ликвидировано. Этому способствовали действия 92 прибывших спасателей и 19 единиц техники.