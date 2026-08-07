Компания Delta Plus прекратила деятельность на Украине после пожара

Delta Plus полностью прекратила деятельность на Украине после пожара на складе Компания Delta Plus прекратила деятельность на Украине после пожара

Москва7 авг Вести.Производитель средств индивидуальной защиты, спецодежды и рабочей обуви Delta Plus полностью прекратил деятельность на Украине. Об этом украинское подразделение компании сообщило в соцсетях.

Деятельность прекращена в связи с пожаром на самом большом складе компании на Украине.

Большая складская зона на Украине и офисные помещения полностью разрушены. Поэтому мы должны сообщить, что прекращаем все поставки говорится в сообщении компании

К посту прикреплены фотографии, на которых густые столбы дыма поднимаются над складскими помещениями.

Ранее издание Forbes Ukraine сообщало, что общая площадь складов и логистических центров, уничтоженных на Украине с начала июля, превысила 400 тыс. квадратных метров.