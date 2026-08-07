Москва7 авгВести.Производитель средств индивидуальной защиты, спецодежды и рабочей обуви Delta Plus полностью прекратил деятельность на Украине. Об этом украинское подразделение компании сообщило в соцсетях.
Деятельность прекращена в связи с пожаром на самом большом складе компании на Украине.
Большая складская зона на Украине и офисные помещения полностью разрушены. Поэтому мы должны сообщить, что прекращаем все поставкиговорится в сообщении компании
К посту прикреплены фотографии, на которых густые столбы дыма поднимаются над складскими помещениями.
Ранее издание Forbes Ukraine сообщало, что общая площадь складов и логистических центров, уничтоженных на Украине с начала июля, превысила 400 тыс. квадратных метров.