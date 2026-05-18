На складе пиротехники в Днепропетровской области вспыхнул пожар

В Днепропетровской области произошел пожар на складе пиротехники На складе пиротехники в Днепропетровской области вспыхнул пожар

Москва18 мая Вести.Пожар произошел на складе пиротехники в Днепропетровской области Украины. Об этом заявил глава областной администрации Александр Ганжа.

Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в регионе.

В Днепровском районе есть попадание по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там произошел пожар написал Ганжа в своем Telegram-канале

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что ночью 18 мая ВС РФ поразили цели в Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге и Староконстантинове.