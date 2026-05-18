Взрывы прогремели в Днепропетровске, Ровно и Кропивницком В трех украинских городах прозвучали взрывы

Москва18 мая Вести.Раскаты взрывов раздались в Днепропетровске, Ровно и Кропивницком. При этом в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровненской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ.

В Днепре [до переименования украинскими властями - Днепропетровск] слышны взрывы говорится в сообщении

Через несколько часов взрывы произошли в городах Ровно и Кропивницкий.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

До этого в Сумах, Харькове и Кривом Роге были зафиксированы множественные взрывы.