Москва18 маяВести.Раскаты взрывов раздались в Днепропетровске, Ровно и Кропивницком. При этом в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровненской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ.
В Днепре [до переименования украинскими властями - Днепропетровск] слышны взрывыговорится в сообщении
Через несколько часов взрывы произошли в городах Ровно и Кропивницкий.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.
До этого в Сумах, Харькове и Кривом Роге были зафиксированы множественные взрывы.