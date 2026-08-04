В Самарской области склад Wildberries полностью выгорел после атаки БПЛА Подвергшийся атаке БПЛА склад Wildberries в Самарской области выгорел целиком

Москва4 авг Вести.Склад Wildberries в Самарской области, атакованный украинскими беспилотниками, полностью выгорел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра промышленности и торговли региона Дениса Гуркова.

По данным агентства, сгорело 160 тысяч "квадратов", в то время как весь комплекс занимал 180 тысяч.

Если говорить про ситуацию с Wildberries, то, к сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. Из 180 тыс. кв. м. 160 тыс. сгорело. По факту остался только административный комплекс заявил Гурков

Он добавил, что все товары были уничтожены огнем.

Украинские боевики ударили по складскому комплексу Wildberries в Самарской области в воскресенье, 2 августа. По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.