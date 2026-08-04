Москва4 авгВести.Открытое горение на атакованном БПЛА складе во Владимирской области ликвидировали. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев в MAX.
К полуночи открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА, полностью ликвидированоговорится в сообщении
Масштабный пожар начался на складе Wildberries во Владимирской области после атаки ВСУ в понедельник, 3 августа. Огонь захватил огромную территорию в 100 тысяч квадратных метров, позже пожарным удалось сократить площадь его распространения до 3 тысяч квадратных метров.
Также в результате удара ВСУ пострадали мирные жители – трое мужчин и женщина. СК возбудил уголовное дело о теракте.