Площадь пожара на складе под Владимиром удалось сократить до 3 тысяч "квадратов"

Авдеев сообщил о сокращении площади пожара на складе во Владимирской области Площадь пожара на складе под Владимиром удалось сократить до 3 тысяч "квадратов"

Москва3 авг Вести.Площадь возгорания на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области удалось сократить до 3 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор региона Владимир Авдеев.

Эффективно действуют структуры МЧС. К 20.00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до 3 тысяч кв. м отдельными очагами написал он в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что на помощь владимирским пожарным прибыли коллеги из Подмосковья и Ивановской области. Сейчас эти бригады возвращаются домой. Авдеев поблагодарил огнеборцев, а также МЧС России в целом за поддержку. Он добавил, что работы будут продолжаться до полной ликвидации огня.

Пожар в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области возник после атаки БПЛА. Известно о четырех пострадавших.