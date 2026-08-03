Москва3 авгВести.Площадь возгорания на складском комплексе в Собинском округе Владимирской области удалось сократить до 3 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор региона Владимир Авдеев.
Эффективно действуют структуры МЧС. К 20.00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до 3 тысяч кв. м отдельными очагаминаписал он в мессенджере MAX
Губернатор отметил, что на помощь владимирским пожарным прибыли коллеги из Подмосковья и Ивановской области. Сейчас эти бригады возвращаются домой. Авдеев поблагодарил огнеборцев, а также МЧС России в целом за поддержку. Он добавил, что работы будут продолжаться до полной ликвидации огня.
Пожар в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области возник после атаки БПЛА. Известно о четырех пострадавших.