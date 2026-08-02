К загоревшемуся после атаки складу WB под Самарой стянуты экстренные службы

Экстренные службы работают на месте пожара на складе Wildberries под Самарой К загоревшемуся после атаки складу WB под Самарой стянуты экстренные службы

Москва2 авг Вести.К складу Wildberries в Самарской области, на котором начался пожар после атаки украинских беспилотников, стянуты экстренные службы, ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Атака по складу Wildberries – это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб… На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы написал глава региона в мессенджере МАХ

По его словам, погибших в результате случившегося нет. Информация о пострадавших не приводится.