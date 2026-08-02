Москва2 авгВести.К складу Wildberries в Самарской области, на котором начался пожар после атаки украинских беспилотников, стянуты экстренные службы, ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Атака по складу Wildberries – это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб… На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службынаписал глава региона в мессенджере МАХ
По его словам, погибших в результате случившегося нет. Информация о пострадавших не приводится.