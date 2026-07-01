В Донецке после атаки ВСУ сгорели около 10 грузовиков

Около 10 грузовиков сгорели после атаки ВСУ на Донецк В Донецке после атаки ВСУ сгорели около 10 грузовиков

Москва1 июл Вести.В результате ночной атаки со стороны Украины на Донецк на стоянке гражданского транспорта сгорели около 10 грузовых автомобилей одной из кондитерских компаний, передает ТАСС со ссылкой на водителя Геннадия Ершова.

По его словам, часть из уничтоженных огнем машин была в лизинге.

Это грузовики наши, мы работаем на фабрике "АВК". В два часа ночи мне позвонил шеф, что надо было выехать, вытащить. Мы приехали, вытащили два прицепа отсюда, один "Камаз" утянули, мой "Камаз" сгорел здесь, пятитонный приводит агентство слова своего собеседника

Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в ночь на 1 июля, среду, в Калининском районе сгорели 5 автобусов.