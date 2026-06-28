При атаке на автобусный парк в Херсонской области сгорели 14 школьных автобусов

Беспилотники ВСУ сожгли 14 школьных автобусов в Херсонской области При атаке на автобусный парк в Херсонской области сгорели 14 школьных автобусов

Москва28 июн Вести.Ночью в воскресенье, 28 июня, украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, сообщил в MAX губернатор Владимир Сальдо.

Судя по кадрам с места ЧП, в результате атаки вспыхнул пожар. Уточняется, что среди уничтоженного автотранспорта – 14 школьных автобусов.

Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам подчеркнул глава региона

Информации о наличии пострадавших пока не приводится.