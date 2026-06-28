Москва28 июнВести.Минувшей ночью ВСУ совершили террористическую атаку на объект гражданской инфраструктуры в Скадовске Херсонской области, сообщил глава Скадовского округа Александр Дудка.
По данным чиновника, в результате удара в местном автопарке сгорели 40 автобусов.
Большинство из которых предназначены для перевозки детей и обслуживали Скадовский, Голопристанский и Алешкинский округаговорится в Telegram-канале главы округа
Уточняется, что автобусы были атакованы зажигательной смесью. Александр Дудка отметил, что в ходе разговора с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо обсуждался вопрос о получении транспорта.
Глава города подчеркнул, что заявка подана, и новые автобусы будут поставлены.
Ранее глава Херсонской области сообщал, что 14 сожженных транспортных средств являлись школьными автобусами.