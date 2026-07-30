За сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области погибли 5 мирных жителей

Пять мирных жителей за сутки стали жертвами атак ВСУ в Херсонской области За сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области погибли 5 мирных жителей

Москва30 июл Вести.За минувшую ночь над территорией Херсонской области средства мобильных огневых групп и ПВО уничтожили 40 вражеских беспилотников. Погибли пять мирных жителей, девять человек пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в MAX.

В Алешках удары БПЛА по жилым домам привели к гибели женщин 1969 и 1967 г.р., а также двух мужчин 1958 и 1976 г.р. Кроме того, при артиллерийском обстреле пострадала женщина 1975 г.р. говорится в сообщении

У здания Алешкинской ЦРБ выбиты окна, повреждена стена. Никто не пострадал.

На трассе Скадовск - Каланчак удар БПЛА пришелся по легковому автомобилю, погибла женщина 1952 г.р. Ранены женщина 1979 г.р. и мужчина 1986 г.р., они госпитализированы.

В Михайловке автомобиль подорвался на мине, ранение получил ребенок 2013 г.р., а также женщины 1967 и 1991 г.р. Пострадавших госпитализировали в Верхнерогачикскую ЦРБ.

В Азовском после удара БПЛА по территории предприятия ранен мужчина 1961 г.р. Ему оказали медицинскую помощь. В Виноградово ранение получили мужчина 1977 г.р., он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Новой Маячке пострадала женщина 1960 г.р., ее госпитализировали в ту же больницу.

На территории региона были обнаружены шесть взрывоопасных предметов. Саперы обезвредили четыре из них, запланировано разминирование еще двух.

В нескольких населенных пунктах, а также на трассе Скадовск – Каланчак зафиксированы повреждения инфраструктуры и имущества.