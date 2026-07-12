Москва12 июлВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал здание магазина в Каменке-Днепровской, сообщил в MAX губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Уточняется, что под ударом оказался сетевой супермаркет.
В городе Каменке-Днепровской атаке БПЛА противника подвергся сетевой супермаркет, произошел пожарговорится в публикации
Здание получило значительные повреждения, специалистам предстоит оценить масштаб нанесенного ущерба и сроки проведения восстановительных работ.
Евгений Балицкий подчеркнул, что сохраняется опасность повторных ударов.