Балицкий: в Мелитополе при атаке БПЛА разрушено здание мясокомбината

ВСУ атаковали школу и мясокомбинат в Мелитополе Балицкий: в Мелитополе при атаке БПЛА разрушено здание мясокомбината

Москва3 июн Вести.В результате массированной атаки БПЛА в Мелитополе разрушено здание мясокомбината, атаке также подверглась общеобразовательная школа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, есть пострадавший, которому оказывается медицинская помощь.

В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. говорится в сообщении

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание в общеобразовательной школе N1 Мелитополя. При атаке дрона загорелась кровля здания. Из здания эвакуировали 30 сотрудников учреждения.

Оперативные службы работают на объектах, попавших под массированную атаку вражеских БПЛА.