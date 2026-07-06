Балицкий: беспилотник ударил по зданию колледжа в Молочанске

БПЛА атаковал колледж в Молочанске в Запорожской области Балицкий: беспилотник ударил по зданию колледжа в Молочанске

Москва6 июл Вести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал учебное заведение в городе Молочанск Токмакского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Под ударом дрона оказалось здание Многопрофильного колледжа.

По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза повторных атак сохраняется говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время известно, что у здания поврежден фасад, также выбиты оконные стекла.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.