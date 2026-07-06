Москва6 июлВести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал учебное заведение в городе Молочанск Токмакского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Под ударом дрона оказалось здание Многопрофильного колледжа.
По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза повторных атак сохраняетсяговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время известно, что у здания поврежден фасад, также выбиты оконные стекла.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.