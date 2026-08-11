Москва11 авгВести.В Макеевке в торговом центре после атаки БПЛА возник пожар. Пламя охватило всю площадь — более 23 тысяч квадратных метров: обрушилась кровля здания. Сотрудники МЧС пытались ликвидировать открытое горение в тяжелых условиях, сообщает Главное управление МЧС России по ДНР.
Ситуация осложнялась повторными атаками БПЛА, высокой пожарной загрузкой, дефицитом воды и сильным порывистым ветромуточняется в сообщении
Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Пожар потушен силами 138 человек и 28 единиц техники МЧС России.