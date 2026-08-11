В Макеевке потушили пожар в ТЦ, возникший после атаки БПЛА

Ликвидирован пожар в торговом центре Макеевки, возникший после атаки дрона В Макеевке потушили пожар в ТЦ, возникший после атаки БПЛА

Москва11 авг Вести.В Макеевке в торговом центре после атаки БПЛА возник пожар. Пламя охватило всю площадь — более 23 тысяч квадратных метров: обрушилась кровля здания. Сотрудники МЧС пытались ликвидировать открытое горение в тяжелых условиях, сообщает Главное управление МЧС России по ДНР.

Ситуация осложнялась повторными атаками БПЛА, высокой пожарной загрузкой, дефицитом воды и сильным порывистым ветром уточняется в сообщении

Происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Пожар потушен силами 138 человек и 28 единиц техники МЧС России.