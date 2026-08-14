Москва14 авгВести.ВСУ использовали ударные дроны самолетного типа для удара по торговому центру в Енакиево в ДНР, сообщает корреспондент ИС "Вести".
Об этом свидетельствуют фрагменты, которые удалось найти на месте происшествия.
Вот их запчасти, камера сгорания с поршнем и аккумуляторы для бортовой электроники - применяли именно тяжелые БПЛА, поскольку на своем борту они несут серьезный боезапас, который может привести вот к таким последствиямговорит корреспондент
Ранее сообщалось, что в Енакиево ударами БПЛА ВСУ уничтожен гипермаркет "Галактика". Здание и находившиеся в нем товары полностью сгорели.
Торговые центры этой сети были не просто удобными магазинами, сюда приходили за инструментами, техникой, проводили выходные.
Мы покупали там бытовую химию, канцелярию ребенку в школу собирали. Там продукты питания были, мебель. Ну, в общем, это было очень нужно, большой такой центр былговорит одна из местных жительниц
В Енакиево съезжались жители и соседних городов. Точно такой же центр в 2023 году сожгли в Горловке, и весь поток покупателей хлынул именно сюда.
В тушении пожара были задействованы экипажи МЧС сразу нескольких городов. Общими усилиями они предотвратили распространение огня. Проблем добавляет обстановка, поскольку сохраняется угроза повторной атаки с воздуха.