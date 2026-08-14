Корреспондент ИС "Вести" показал, что осталось на месте ТЦ в Енакиево

ВСУ атаковали торговый центр в Енакиево ударными дронами самолетного типа Корреспондент ИС "Вести" показал, что осталось на месте ТЦ в Енакиево

Москва14 авг Вести.ВСУ использовали ударные дроны самолетного типа для удара по торговому центру в Енакиево в ДНР, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Об этом свидетельствуют фрагменты, которые удалось найти на месте происшествия.

Вот их запчасти, камера сгорания с поршнем и аккумуляторы для бортовой электроники - применяли именно тяжелые БПЛА, поскольку на своем борту они несут серьезный боезапас, который может привести вот к таким последствиям говорит корреспондент

Ранее сообщалось, что в Енакиево ударами БПЛА ВСУ уничтожен гипермаркет "Галактика". Здание и находившиеся в нем товары полностью сгорели.

Торговые центры этой сети были не просто удобными магазинами, сюда приходили за инструментами, техникой, проводили выходные.

Мы покупали там бытовую химию, канцелярию ребенку в школу собирали. Там продукты питания были, мебель. Ну, в общем, это было очень нужно, большой такой центр был говорит одна из местных жительниц

В Енакиево съезжались жители и соседних городов. Точно такой же центр в 2023 году сожгли в Горловке, и весь поток покупателей хлынул именно сюда.

В тушении пожара были задействованы экипажи МЧС сразу нескольких городов. Общими усилиями они предотвратили распространение огня. Проблем добавляет обстановка, поскольку сохраняется угроза повторной атаки с воздуха.