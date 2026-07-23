В Луганске беспилотник запутался в электропроводах и сдетонировал у рынка

В Луганске дрон ВСУ запутался в проводах и взорвался у продуктовых складов В Луганске беспилотник запутался в электропроводах и сдетонировал у рынка

Москва23 июл Вести.В Луганске беспилотник Вооруженных формирований Украины атаковал центральный рынок в Артемовском районе. Об этом сообщает ИС "Вести".

По данным источника, дрон запутался в электропроводах и там же сдетонировал.

Украинский БПЛА запутался в проводах во время атаки на продуктовые склады в Луганске говорится в публикации

В результате взрыва повреждены торговые ряды и выбиты окна в пятиэтажном здании администрации рынка.

Информации о пострадавших не поступало.

На месте разбросаны десятки обломков БПЛА. Данные о других последствиях атаки уточняются.