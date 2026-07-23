Москва23 июлВести.В Луганске беспилотник Вооруженных формирований Украины атаковал центральный рынок в Артемовском районе. Об этом сообщает ИС "Вести".
По данным источника, дрон запутался в электропроводах и там же сдетонировал.
Украинский БПЛА запутался в проводах во время атаки на продуктовые склады в Луганскеговорится в публикации
В результате взрыва повреждены торговые ряды и выбиты окна в пятиэтажном здании администрации рынка.
Информации о пострадавших не поступало.
На месте разбросаны десятки обломков БПЛА. Данные о других последствиях атаки уточняются.