ТЦ "Галактика" в Донецке был атакован БПЛА иностранного производства

ВСУ атаковали "Галактику" беспилотниками иностранного производства ТЦ "Галактика" в Донецке был атакован БПЛА иностранного производства

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы Украины при атаке на ТЦ "Галактика" в Донецке использовали беспилотные летательные аппараты иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что торговый центр сгорел полностью. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 14 000 квадратных метров.

Обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства говорится в публикации

Теперь обнаруженные обломки БПЛА будут направлены на экспертизу.

Пожар на территории ТЦ "Галактика" был потушен сегодня днем, ликвидация огня осложнялась угрозой повторных ударов Украины по месту возгорания.