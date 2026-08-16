Удар ВСУ по торговому центру "Галактика" в Донецке: что известно к этому часу МЧС ДНР: в Донецке из-за атаки ВСУ сгорел крупный торговый центр

Москва16 авг Вести.Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в торговом центре Донецка, возникшее в результате удара БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике.

ТЦ загорелся в субботу, 15 августа, в 22.32.

Пламя охватило всю площадь - более 14 тысяч квадратных метров. Пожарные расчеты работали по рангу вызова N5. Руководил тушением пожара начальник Главного управления МЧС России по ДНР Дмитрий Костямин говорится в сообщении

Пожар удалось локализовать 16 августа в 02.44, открытое горение было ликвидировано в 15.10. В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Тушение осложнялось угрозой повторных атак БПЛА, а также тем, что на объекте хранились строительные и другие горючие материалы.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в Куйбышевском районе города сгорел торговый центр "Галактика". Повреждения также получили два транспортных средства, остекление и кровля дома.

Это уже не первое нападение ВСУ на гипермаркеты этой сети. В ночь на 10 августа был атакован гипермаркет в Макеевке, а в ночь на 14 августа из-за удара БПЛА сгорел магазин в Енакиево.

Как ранее сообщил корреспондент ИС "Вести", в Енакиево на месте происшествия были найдены фрагменты ударных дронов самолетного типа.

По данным представителя Следственного комитета, в Донецке также обнаружены осколки БПЛА самолетного типа иностранного производства.

В 2023 году в результате ударов ВСУ был уничтожен такой же магазин в Горловке.