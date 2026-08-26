Три человека, в том числе ребенок, ранены при ракетном ударе по Донецку

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке ВСУ на Донецк Три человека, в том числе ребенок, ранены при ракетном ударе по Донецку

Москва26 авг Вести.Предварительно, три человека, в том числе ребенок, получили ранения при ракетном ударе украинских боевиков по центру Донецка, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сегодня (26 авгутса. — Ред.) центр Донецка в разгар дня подвергся атаке украинских вооруженных формирований. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города … Ранения различной степени тяжести получили три человека, в том числе ребенок написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Данные по погибшим и раненым уточняются.

Произошедшее Пушилин назвал военным преступлением киевского режима.

Враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ, вечером 26 августа. В заведении находилось много мирных граждан. На месте прилетов работают спасательные службы.