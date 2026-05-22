В ДНР в результате агрессии ВСУ пострадали 8 человек, один из них ребенок

Москва22 мая Вести.В Донецкой Народной Республике за 22 мая в результате агрессии ВСУ были ранены восемь мирных граждан. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что одним из пострадавших является ребенок.

Случаи ранений гражданского населения ДНР зафиксированы в Петровском и Калининском районах, Докучаевске, Волновахе и Красноармейске. Самой молодой пострадавшей стала девочка 2012 года рождения, тяжелое ранение получил мужчина 1969 г.р.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.