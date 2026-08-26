Попавший под удар ВСУ "Донецк-Сити" никогда не пустовал, заявил Поддубный Поддубный: ВСУ знали, что "Донецк-Сити" никогда не пустовал

Москва26 авг Вести.Торговый центр "Донецк-Сити", попавший под удар ВСУ, никогда не пустовал, и враг знал это. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор уверен, что ВСУ намерено выбрали цель для атаки.

Удар по "Донецк-Сити". Это место известно каждому, кто хоть раз побывал в Донецке. Приметное здание, современный торгово-развлекательный центр: внутри – магазины, кинотеатр, детские игровые зоны. Там никогда не бывало пусто. И враг это знал. Цель определили намерено, чтобы положить как можно больше гражданских заявил Евгений Поддубный

Военный корреспондент подчеркнул, что противник упивается такими актами террора.

Откровенный террор гражданских, месть за военные провалы – это испытанная тактика боевиков: ударить и ждать реакции. Рассчитывать на зеркальный ответ. Но такого ответа не будет. Российские войска не воюют против мирного населения. А будет поиск и ликвидация тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы открыть огонь по нашим людям добавил Поддубный

По предварительной информации, три человека, в том числе ребенок, получили ранения при ракетном ударе украинских боевиков по центру Донецка, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.