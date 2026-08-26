Москва26 авгВести.Торговый центр "Донецк-Сити", попавший под удар ВСУ, никогда не пустовал, и враг знал это. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Военкор уверен, что ВСУ намерено выбрали цель для атаки.
Удар по "Донецк-Сити". Это место известно каждому, кто хоть раз побывал в Донецке. Приметное здание, современный торгово-развлекательный центр: внутри – магазины, кинотеатр, детские игровые зоны. Там никогда не бывало пусто. И враг это знал. Цель определили намерено, чтобы положить как можно больше гражданскихзаявил Евгений Поддубный
Военный корреспондент подчеркнул, что противник упивается такими актами террора.
Откровенный террор гражданских, месть за военные провалы – это испытанная тактика боевиков: ударить и ждать реакции. Рассчитывать на зеркальный ответ. Но такого ответа не будет. Российские войска не воюют против мирного населения. А будет поиск и ликвидация тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы открыть огонь по нашим людямдобавил Поддубный
По предварительной информации, три человека, в том числе ребенок, получили ранения при ракетном ударе украинских боевиков по центру Донецка, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.