Пушилин назвал тип ракет, которые ВСУ использовали для удара по центру Донецка

Пушилин: ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow/SCALP-EG Пушилин назвал тип ракет, которые ВСУ использовали для удара по центру Донецка

Москва26 авг Вести.Вооруженные силы Украины использовали для атаки на ТРЦ в центре Донецка ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в мессенджере МАХ.

В Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк - Сити" ранения средней степени тяжести получили ребенок - девочка 2016 года рождения и женщина 1973 года рождения, пострадали девочка-подросток 2010 года рождения, женщина 1947 года рождения, мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 годов рождения написал глава ДНР

Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Донецка, в том числе по ТРЦ, вечером 26 августа. Пострадали 11 мирных граждан, среди которых двое несовершеннолетних.