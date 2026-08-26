Пушилин: до 11 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по ДНР

До 11 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по ДНР Пушилин: до 11 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по ДНР

Москва26 авг Вести.До 11 выросло число мирных граждан, среди которых двое несовершеннолетних, пострадавших при массированной ракетной атаке ВСУ на ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк-Сити" ранения средней степени тяжести получили … девочка 2016 г.р. и женщина 1973 г.р., пострадали девочка-подросток 2010 г.р., женщина 1947 г.р., мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 гг.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Петровском районе Донецка при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 г.р.; в Калининском районе Горловки в результате детонации взрывоопасного предмета — мужчина 1942 г.р.; в Селидове при атаке ударным БПЛА — мужчина 1958 г.р.

Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ДНР, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити", около крупных магазинов, остановок общественного транспорта, школ, вечером 26 августа.

Повреждены 8 жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры, легковые автомобили в городских округах Донецк, Докучаевск, Енакиево, в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.