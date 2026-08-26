Москва26 авгВести.До 11 выросло число мирных граждан, среди которых двое несовершеннолетних, пострадавших при массированной ракетной атаке ВСУ на ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Киевском районе Донецка в результате атаки англо-французскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования "Storm Shadow/SCALP-EG" по району торгово-развлекательного центра "Донецк-Сити" ранения средней степени тяжести получили … девочка 2016 г.р. и женщина 1973 г.р., пострадали девочка-подросток 2010 г.р., женщина 1947 г.р., мужчины 1987, 1981, 1977 и 1949 гг.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Петровском районе Донецка при подрыве на взрывоопасном предмете ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 г.р.; в Калининском районе Горловки в результате детонации взрывоопасного предмета — мужчина 1942 г.р.; в Селидове при атаке ударным БПЛА — мужчина 1958 г.р.
Киевский режим нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ДНР, в том числе по ТРЦ "Донецк Сити", около крупных магазинов, остановок общественного транспорта, школ, вечером 26 августа.
Повреждены 8 жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры, легковые автомобили в городских округах Донецк, Докучаевск, Енакиево, в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.