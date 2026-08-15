В результате атак БПЛА ВСУ ранены четыре мирных жителя ДНР

Пушилин рассказал о четырех пострадавших при атаках ВСУ жителях ДНР В результате атак БПЛА ВСУ ранены четыре мирных жителя ДНР

Москва15 авг Вести.15 августа четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов ВФУ. Данные в MAX привел глава ДНР Денис Пушилин.

На автодороге ДКАД городского округа Макеевка ранения средней степени тяжести получили мужчины 1988, 1985 и 1981 г.р. В городском округе Енакиево пострадала женщина 1997 г.р. уточнил Пушилин

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также в республике повреждения получили три жилых домостроения, 16 объектов гражданской инфраструктуры, четыре грузовых и легковой автомобили, три единицы спецтехники в Донецке, Макеевке, Горловки, Енакиево, а также в Волновахском, Володарском, Великоновоселковском, Шахтерском, Старобешевском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.