Эксперт Дандыкин: ответ за атаку на Геленджик должен быть жестким и неотвратимым

"Они должны почувствовать страх": эксперт Дандыкин об ответе на атаки ВСУ Эксперт Дандыкин: ответ за атаку на Геленджик должен быть жестким и неотвратимым

Москва3 авг Вести.Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в Геленджике – классический теракт киевского режима, на который должен последовать жесткий и неотвратимый удар. Об этом заявил военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин в разговоре с MK.RU.

Он отметил, что чем больше неудач боевики киевского режима терпят на фронте, тем чаще они атакуют мирное население, нанося удары по курортным зонам и гражданским объектам.

Они не могут держать фронт – поэтому переходят к ударам по обычным людям, надеясь запугать население и сорвать курортный сезон. Трагедия в Архипо-Осиповке – прямое тому подтверждение сказал собеседник издания

Эксперт подчеркнул, что подобные атаки – часть террористического плана Владимира Зеленского. Удары беспилотниками – это почти единственное, что у них осталось для противостояния России на фоне развала их позиций на передовой.

Ответ должен быть жестким и неотвратимым подчеркнул Дандыкин

Собеседник издания уточнил, что необходимо усиливать системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. При этом главное продолжать наступление. ВС РФ следует бить по местам нахождения операторов БПЛА ВСУ, по местам подготовки и складирования дронов. Также важно наращивать атаки по всей территории Украины, включая районы, где боевики киевского режима чувствовали себя в безопасности.

Преступный киевский режим должен понять: за каждый удар по мирным жителям, за каждую детскую жизнь последует мощный ответ... Они должны почувствовать страх, которого у них сейчас нет. И тогда, может быть, они задумаются, прежде чем запускать очередной дрон на наши мирные города добавил военный эксперт

3 августа ВСУ атаковали курортный город Геленджик. Обломки сбитых украинских БПЛА упали на территории находящегося неподалеку села Архипо-Осиповка. Погибли семь человек.