Мирошник объяснил, почему ВСУ стали бить по логистическим центрам в России Мирошник: задача ВСУ – бить по логистическим центрам в России

Москва17 авг Вести.ВСУ бьют по логистическим центрам в России, чтобы создать невыносимые условия для жизни мирных граждан. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что западники взрастили государство-террориста и разрешили убивать гражданское население, а также наносить удары по гражданским автобусам и автомобилям.

У нас за последние полтора-два месяца более 30 автобусов пострадало. Автобусы раньше не подвергались ударам, а сейчас это одна из тактик, которые используют украинские боевики, нанося удары именно по автобусам. Сейчас максимальные удары [наносятся] по логистическим центрам, по торговым площадкам, на которых сконцентрировано большое количество людей, и множество гражданского товара, который, просто облегчает жизнь человеку. У них задача в этом случае — создать невыносимые условия для жизни сказал посол

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по белгородскому селу Колосково, в результате чего погибли 6 человек.