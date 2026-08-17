Мирошник: в РФ есть горячие точки, по которым ВСУ бьют ежечасно

Мирошник назвал горячие точки в России, по которым активнее всего бьют ВСУ Мирошник: в РФ есть горячие точки, по которым ВСУ бьют ежечасно

Москва17 авг Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал в комментарии ИС "Вести", по каким регионам России чаще всего бьют ВСУ.

По его словам, киевский режим бьет по мирной инфраструктуре.

К сожалению, ежечасно, потому что есть у нас горячие точки - в первую очередь, конечно, это Белгородская область, это Курская область, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская область, Крым. Там сейчас буквально в ежедневном режиме, используя тот колоссальный потенциал, который западники отдали Украине, она переориентировалась на террористическую войну. Именно терроризм поставили во главу угла сказал Мирошник

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили за ночь 205 дронов ВСУ над регионами России.