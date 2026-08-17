Москва17 авгВести.Ракетный удар нанесен по селу Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
В результате обстрела ВСУ погибли шесть человек.
Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребенокговорится в заявлении главы региона
Александр Шуваев уточнил, что двое из четырех пострадавших, в том числе – 14-летний подросток, госпитализированы.
Кроме того, на месте обстрела сгорела постройка и был поврежден автомобиль.