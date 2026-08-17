Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

ВСУ нанесли ракетный удар по белгородскому селу Колосково, убиты 6 человек Шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

Москва17 авг Вести.Ракетный удар нанесен по селу Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

В результате обстрела ВСУ погибли шесть человек.

Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребенок говорится в заявлении главы региона

Александр Шуваев уточнил, что двое из четырех пострадавших, в том числе – 14-летний подросток, госпитализированы.

Кроме того, на месте обстрела сгорела постройка и был поврежден автомобиль.