Шуваев: более 600 человек погибли в Белгородской области за 4,5 года из-за ВСУ

Более 600 жителей Белгородской области погибли за 4,5 года от атак ВСУ Шуваев: более 600 человек погибли в Белгородской области за 4,5 года из-за ВСУ

Москва12 авг Вести.Более 600 мирных жителей Белгородской области, в том числе 27 детей, погибли с февраля 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью ТАСС.

Украинские и западные боевики убили 622 белгородца, в том числе 27 детей. Ранены 4737 человек, из них 277 детей приводит ТАСС слова Шуваева

В том числе в 1 января по 10 августа 2026 года погиб 191 мирный житель, из них четыре ребенка. Травмы получил 1651 белгородец, среди которых 70 детей, уточнил Шуваев.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что от атак ВСУ на прошлой неделе во всех регионах России погибли 43 мирных жителя, в том числе четверо детей.