Три человека погибли и трое пострадали при атаке ВСУ на белгородское предприятие

ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области, есть погибшие и раненые Три человека погибли и трое пострадали при атаке ВСУ на белгородское предприятие

Москва2 авг Вести.Три человека погибли и столько же получили ранения в результате атаки со стороны Украины на сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Украинские боевики ударили ракетами по селу Казачья Лисица Грайворонского округа.

Погибли трое мужчин. Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким. Еще троим мужчинам со множественными осколочными ранениями тела оказывают помощь в Борисовской ЦРБ, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Также под ударами противника оказался Борисовский, Ракитянский, Валуйский, Корочанский, Волоконовский и Белгородский округа и город Шебекино. Повреждены дома, автомобили, ЛЭП и оборудование коммерческого объекта.