Москва2 авгВести.Три человека погибли и столько же получили ранения в результате атаки со стороны Украины на сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Украинские боевики ударили ракетами по селу Казачья Лисица Грайворонского округа.
Погибли трое мужчин. Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким. Еще троим мужчинам со множественными осколочными ранениями тела оказывают помощь в Борисовской ЦРБ, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Также под ударами противника оказался Борисовский, Ракитянский, Валуйский, Корочанский, Волоконовский и Белгородский округа и город Шебекино. Повреждены дома, автомобили, ЛЭП и оборудование коммерческого объекта.