Москва1 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятие в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянииговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
На территории повреждены три грузовика, один после атаки загорелся. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.