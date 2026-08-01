Три человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области

ВСУ атаковали предприятие в белгородском Шебекино, пострадали трое мужчин Три человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области

Москва1 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятие в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

На территории повреждены три грузовика, один после атаки загорелся. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.