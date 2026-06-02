В Белгородской области после атаки ВСУ начался пожар на предприятии в Алексеевке

Москва2 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Алексеевка в Белгородской области. Как сообщает региональный оперштаб, после начался пожар на территории местного предприятия.

Город Алексеевка подвергся атаке со стороны ВСУ… В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудование говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.