Москва2 июнВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Алексеевка в Белгородской области. Как сообщает региональный оперштаб, после начался пожар на территории местного предприятия.
Город Алексеевка подвергся атаке со стороны ВСУ… В результате падения обломков сбитого беспилотника на территории предприятия загорелось здание и находящееся внутри оборудованиеговорится в сообщении штаба в мессенджере MAX
Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.