Москва23 июнВести.Противник нанес ракетный удар по городу Алексеевка в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.
В результате обстрела получило повреждения предприятие.
Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгораниеговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
Уточняется, что пожарные расчеты справились с возгоранием.
Кроме того, при подрыве боевой части беспилотника в поселке Пролетарский в Ракитянском округе боец "Орлана" получил осколочное ранение височной области. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации. Также на месте удара БПЛА был поврежден микроавтобус.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак дронов повреждены два частных дома, еще одно домовладение сгорело. В городе Шебекино повреждения получили микроавтобус и частный дом. В Грайвороне от детонации БПЛА повреждены коммерческий объект и автомобиль.
Всего ВСУ нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области.