По городу Алексеевка в Белгородской области нанесен ракетный удар ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алексеевка в Белгородской области

Москва23 июн Вести.Противник нанес ракетный удар по городу Алексеевка в Белгородской области, сообщили в региональном Оперативном штабе.

В результате обстрела получило повреждения предприятие.

Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Уточняется, что пожарные расчеты справились с возгоранием.

Кроме того, при подрыве боевой части беспилотника в поселке Пролетарский в Ракитянском округе боец "Орлана" получил осколочное ранение височной области. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации. Также на месте удара БПЛА был поврежден микроавтобус.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атак дронов повреждены два частных дома, еще одно домовладение сгорело. В городе Шебекино повреждения получили микроавтобус и частный дом. В Грайвороне от детонации БПЛА повреждены коммерческий объект и автомобиль.

Всего ВСУ нанесли удары по четырем муниципалитетам Белгородской области.