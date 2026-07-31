Москва31 июлВести.Село Углово в Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате террористической агрессии пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказываетсяговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Повреждены шесть единиц сельхозтехники.
Информация о других последствиях уточняется.