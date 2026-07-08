В Белгородской области несовершеннолетняя ранена в результате атаки БПЛА

Удар БПЛА по Таврово: шестеро ранены, среди них ребенок в тяжелом состоянии В Белгородской области несовершеннолетняя ранена в результате атаки БПЛА

Москва8 июл Вести.В селе Таврово Белгородского округа в результате атаки дронов ВСУ погиб мужчина, еще шесть человек пострадали. Одна из них – несовершеннолетняя, у нее осколочные ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Дорогие белгородцы! Враг продолжает дроновый террор против мирного населения нашей области… Шесть мирных жителей получили ранения. Среди них - несовершеннолетняя, она получила осколочные ранения, состояние тяжелое написал Александр Шуваев

Четверых взрослых госпитализировали в больницу №2 Белгорода. У троих – множественные осколочные ранения, у четвертой – предварительно, акубаротравма.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Отмечается, что повреждены здание коммерческого объекта и припаркованные рядом автомобили.