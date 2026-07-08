Мужчина погиб в белгородском селе Таврово при ударе дрона ВСУ

Дрон ВСУ убил мужчину в белгородском селе Таврово Мужчина погиб в белгородском селе Таврово при ударе дрона ВСУ

Москва8 июл Вести.Один человек погиб и шестеро ранены при ударах украинских БПЛА по селу Таврово, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, враг продолжает дроновый террор против мирного населения.

Село Таврово Белгородского округа попало под удары беспилотников ВСУ. К большому сожалению, есть погибший написал Шуваев в MAX

Он сообщил, что от полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди них – несовершеннолетняя, состояние которой оценивается как тяжелое.